los paneles solares hechos con residuos agrícolas que no necesitan sol para crear energía renovable

Además del proyecto de los paneles solares que no necesitan sol y están hechos de residuos agrícolas, el ganador internacional ha sido The Blue Box, un dispositivo médico que permitirá realizar pruebas de cáncer de mama no invasivas, sin irradiación y de bajo coste en el propio hogar.

Su ideólogo es Carvey Ehren Maigue, que, a sus 27 años, ha sido el primer ganador del Premio a la Sostenibilidad de The James Dyson Award 2020 . El muy interesante proyecto de Ehren se define en la web de The James Dyson Award como “una evolución para paredes y ventanas que utiliza energía sintetizada a partir de desechos de cultivos reciclados para absorber luz ultravioleta parásita de la luz solar y convertirla en electricidad renovable limpia”.

You May Also Like