Los Panamá Sharks vuelven a cantar victoria en el Cowboys Stadium

Por segundo año consecutivo, el equipo de los Panamá Sharks en representación de la Liga Kiwanis de football americano cantaron victoria en la casa de los Dallas Cowboys.

El equipo Sub-16 de los Sharks derrotó esta mañana al seleccionado Sub-16 de Estados Unidos (EU) por marcador de 45 a 41 para celebrar el triunfo en su estreno en el International Bowl en un emotivo encuentro disputado en el AT&T stadium en Arlington, Texas.

Four touchdowns including the game-winner in the final two minutes? That’ll get you Most Valuable Player honors! 🏆 pic.twitter.com/Zj1GQNumF8

La figura por el team panameño fue el wide receiver Eduardo Joly con cuatro recepciones para touchdown.

Joly, elegido el Jugador Más Valioso del partido, apañó cuatro de los seis pases de anotación que lanzó el quarterback panameño Osvaldo Heilbron, incluido uno de forma espectacular donde apañó una plegaria en 4to down cuando solo restaban dos minutos en el partido.

“Nuestro quarterback es un buen atleta y pudo observar su tercera opción y completó el pase. Pudo haber ido para cualquier lado, pero terminó en nuestras manos”, señaló Eric Holland, coach de los Sharks en declaraciones publicadas en la pagina oficial del International Bowl.

El equipo panameño, que el año pasado también salió airoso del estadio de los Cowboys, selló su victoria en los segundos finales gracias a una jugada del defensor Daniel Vallarino, quien terminó interceptando cuando solo restaban 19 segundos del cuarto período para desatar la celebración.

Por Panamá, Heilbron terminó con 24 pases completados en 42 intentos para 276 yardas y seis anotaciones por la vía aérea. También fueron claves en la ofensiva panameña los receptores Felipe Tristán y Camilo Gómez, ambos con un touchdown.

4th down.

Game on the line.

Eduardo Joly delivers YET AGAIN for Panama with this insane jump ball grab!

His fourth TD catch of the game!#IB2020 | #SCTop10 pic.twitter.com/ygXyLqnyTw

— USA Football (@USAFootball) January 14, 2020