Los países Unión Europea pueden usar desde hoy voluntariamente el certificado digital

Oficialmente, no obstante, el documento de vacunación no entrará en vigor en toda la Unión Europea hasta el 1 de julio, con la intención de facilitar la movilidad de cara a las vacaciones de verano, entre todos aquéllos que puedan demostrar que están vacunados contra la covid-19, que tienen un test PCR negativo o que tienen anticuerpos, por haber superado la enfermedad.

You May Also Like