los países “tienen que hacer los deberes”

El BCE no es optimista. Y tiene motivos para no serlo. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha mantenido las alarmas encendidas, como ya ha hecho también el Banco de España. “Los países tienen que hacer sus deberes e invertir en educación, I+D, energía verde y aumentar la capacidad de producción de la economía “, comentó el exministro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy. Lanzó un aviso: la recuperación será “incierta e incompleta”, siempre teniendo en cuenta la evolución de los rebrotes.

