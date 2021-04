Los países de la UE no logran alcanzar una posición común sobre AstraZeneca y piden más estudios

Una posición que comparte la ministra de Salud de Portugal, Marta Temido, que subrayó que la decisión sobre el uso de AstraZeneca es “técnica” y no “política”. “Debemos continuar siguiendo la mejor información científica que divulga la EMA. No debemos olvidar que las decisiones individuales afectan a todos”, avisó.

“Es esencial que sigamos una posición coordinada en Europa. Una posición que no confunda a los ciudadanos y que no alimente dudas sobre la vacuna, porque está basada en la ciencia”, pidió la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, que defendió que el caso de AstraZeneca muestra que el sistema de farmacovigilancia europeo “funciona”.

No fue posible alcanzar la respuesta “coordinada” que pedían tanto Portugal como la Comisión, que avisó a los Veintisiete sobre los riesgos de “confundir” a los ciudadanos si no se alcanza “una sola voz”.

You May Also Like