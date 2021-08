Los países aliados comienzan a retirarse de Kabul ante el temor a un inminente atentado terrorista

“Ya no es seguro volar a Kabul o desde allí”, ha coincidido la ministra de Defensa danesa, Trine Bramsen, en declaraicones al canal TV2. Las autoridades de Dinamarca también han dado por terminada la evacuación por el empeoramiento de la situación. El último vuelo despegó este miércoles por la noche con 90 pasajeros. Bramsen resaltó que ya no hay personal militar danés en Afganistán, pero que quienes hayan trabajado como intérpretes para el Ejército danés y aún permanezcan en el país pueden contactar con el Ministerio de Exteriores para estudiar otras opciones de salida.

