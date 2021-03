Los padres de dos adolescentes pierden su custodia por el sobrepeso que presentaban los menores

La magistrada mantiene que los padres de los niños no parecían comprender la seriedad de las preocupaciones planteadas por el personal de servicios sociales, por lo que no habían establecido límites ni promovían la alimentación saludable y el ejercicio. Asimismo, señaló que los niños necesitaban la oportunidad de “aprender formas de vivir de manera más saludable” y mejorar su salud al perder peso.

Sin embargo, meses después de que comenzaran los procedimientos de la corte de familia, no hubo reducción en el peso de los niños. Además, los padres no proporcionaron las grabaciones de sus Fitbits, ni asistieron a las citas de Weight Watchers de manera constante.

