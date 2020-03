“Los pacientes trasplantados y en hemodiálisis deben extremar las precauciones”

Mientras no se contagien, no hay riesgo, pero si empiezan a tener síntomas, “se les debe bajar el tratamiento de inmunodepresores para que sus defensas estén un poco más fuertes, pero tampoco se puede quitar del todo porque aumentaría el riesgo de rechazo . Es complejo, porque toman una medicación que les bajas las defensas, pero que no pueden dejarlas”, asegura el doctor.

Además, en todas las unidades, se están tomando varias medidas para evitar el contagio entre pacientes, aunque no haya ningún caso diagnosticado, como mantener distancia de seguridad de dos metros,colocar mascarillas quirúrgicas a todos los pacientes y al personal, limitar la entrada lo más posible, desinfectar las instalaciones, etc.

Si la prueba es positiva y no requiere de hospitalización, “se le aísla en la una sala aparte del resto de los pacientes y le recomendamos, si les es posible, que no vengan en ambulancia y lo hagan en coche particular”.

