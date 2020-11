Los Otros de Movistar+ recuperan la siesta de Faubert, la promesa de Renaldo, el fichaje político de Maguy…

Las noticias del fútbol pivotan, fundamentalmente, sobre dos temas: los resultados de los partidos y los fichajes. Muchas veces, estos últimos tienen más interés, especialmente los que salen mal.

Este es el foco del reportaje ‘Fichajes Bomba’, del programa ‘Los Otros de Movistar’, en el que recuperan nombres que dan para un libro o varios. Con el apoyo de periodistas que cubrieron aquellas llegadas, como Miguel Gutiérrez (autor de ‘Parecía un buen fichaje’, y que acaba de publicar ‘Saber y Empatar’ junto a Antonio Pacheco, ambos de la Editorial Córner) desgranan cómo fue posible ver tales esperpentos en el fútbol español.

Nombres como Julien Faubert, Renaldo o Serge Maguy… futbolistas que pasaron a la historia con el adjetivo de pufos sin paliativos, porque o bien no cumplieron lo prometido, o bien directamente no eran futbolistas de primer nivel.

La siesta de Faubert

Uno de los casos más llamativos es el de Faubert. El francés pasó a la historia del Real Madrid por una imagen: la de quedarse dormido en el banquillo del Bernabéu en un partido. El mismo equipo de grabación que tomó aquella ya histórica escena de lo sórdido del fútbol fue el encargado de entrevistarle para este programa, e incluso le llevaron al propio feudo blanco.

“Nunca he sido un jugador fino o esbelto. Yo estaba en forma, será el color de la camiseta blanca que engorda. Pero no tenía ningún problema”, asegura en el reportaje. Sobre aquella siesta, él insiste en su versión: “Da la sensación de que los tengo cerrados, pero no. El pasado, pasado está. A veces hay que inventar historias para que se hable. Que afecte a mis hijos es lo que más me molesta. Que ellos sepan que esa imagen es falsa”.

Renaldo, la mezcla entre Ronaldo y Rivaldo

La presentación de Renaldo como jugador del Deportivo fue una de las más surrealistas que vivieron los periodistas que lo cubrieron. “Esperas que te diga que ‘he sido una persona muy trabajadora’, sobre todo en un brasileño… Pero dijo que ‘lo que más se ajusta a mi es que soy una mezcla entre Ronaldo y Rivaldo‘. Ese sambenito le acompañó para siempre”, rememora Germán Dobarro, de Cope.

Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo, rememora también que Renaldo tenía un problema con sus familiares. “Renaldo nos engañaba con las graves enfermedades y fallecimientos familiares. A los brasileños hay que conocerles. Todo el mundo le tenía pánico a fichar brasileños, por las fiestas, saraos… En el caso de Renaldo, estoy convencido de que a algún familiar lo mató dos veces para poder viajar a Brasil”, rememora.

Lendoiro, sobre Renaldo: “Estoy convencido de que a algún familiar lo mató dos veces para viajar a Brasil”

Atención a los periodistas que cubrieron su llegada, especialmente a uno con mucho más pelo que ahora que se dedica a narrar Fórmula 1…

Maguy, el fichaje político de Jesús Gil

Aunque del Atlético de Jesús Gil se podría hacer un especial por sí mismo, uno de sus fichajes más rocambolescos fue el del costamarfileño Serge Maguy.

“GIil había sido nombrado cónsul de Costa de Marfil, el embajador de Costa de Marfil en España era amigo suyo y el hermano del embajador era presidente de un club de fútbol, el África Sports. Allí jugaba Maguy. Acordaron que fichara por el Atlético, por supuesto no avalaba ningún técnico del club, ni su entrenador, que por entonces era Emilio Cruz”, recuerda Miguel Gutiérrez.

Jugó 8 partidos en poco más de tres meses, y aún así le dio tiempo a conocer cuatro entrenadores: Cruz era ya el tercero de la temporada. Las cosas de Gil.