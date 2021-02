Los otros casos de supuestas alineaciones indebidas en la Liga MX

En los cuartos de final de la Copa MX, Morelia reclamó alineación indebida de los Xolos de Tijuana, debido a que el equipo de la frontera cumplió con los 180 minutos de menores con tres jugadores y no con dos. Pese a eso, las autoridades del futbol mexicano decidieron que el conjunto de los Xolos no había incurrido en ninguna falta.

El mediocampista Gerson Torres estuvo a punto de debutar con el América, en un juego contra Pumas en el Clausura 2017, pero de último momento salió de la alineación. Todo debido a que la Liga MX le informó a los de Coapa que el Tico no podía participar, debido a que fue registrado en la Sub 20 y de hacerlo las Águilas incurrirían en una alineación indebida. En el 2020, el Tico comentó en una entrevista que no triunfó con los Azulcremas, entre otras cosas, por ese incidente.

