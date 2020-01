Los otorrinolaringólogos desmienten la existencia de métodos naturales para recuperar la audición

“Sin embargo, no solo está ofreciendo información falsa sobre métodos para curar la sordera, sino que, además, lo hace en menosprecio de los beneficios que los audífonos proporcionan a tantas personas, incluyendo incluso un listado de supuestos fallos de estos dispositivos. Se trata de algo muy grave, ya que hoy en día las únicas soluciones que permiten recuperar la audición con garantías y buenos resultados son los audífonos y los implantes cocleares , y no en todos los casos, pues no son aplicables a todo el mundo”, denunció el doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca, secretario general de la Seorl-CCC.

