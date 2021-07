Los orígenes de ‘Viuda Negra’

Cate Shortland es una de esas voces que cada día brindan más diversidad a las películas basadas en los cómics. Esta directora australiana, en entrevista exclusiva, confiesa sentirse complacida cuando “la audiencia reacciona de buena manera con películas como Black Panther y Wonder Woman”. Sabe que al espectador mundial le gustan mucho las producciones llenas de matices sobre héroes y villanos. Por eso aceptó el reto de filmar Black Widow (2021). “El público empatiza con estos viajes que permite el cine y sé que están emocionados de participar. Espero estar abriendo la puerta para que más artistas puedan contar historias distintas. Tenemos que romper muros juntos, no por separado”, explicó vía zoom, quien ha llevado sus producciones independientes a festivales como Cannes, Sundance, Hamburgo y Locarno.

Con Black Widow, es la novena ocasión en que la actriz Scarlett Johansson encarna a Natasha Romanoff, alias Viuda Negra. Cortesía de Marvel

Transformación

De películas de bajo presupuesto, Shortland pasó a tener carta blanca en términos de producción. “Fue muy divertido porque todo empezó como una pequeña idea escrita en un pedazo de papel. Luego tienes a cinco personas sentadas junto a ti añadiendo cosas a esa idea y después regresan para mostrarte los bellos dibujos que han hecho. Hay algo adictivo en todo esto. Me encantó rodar las escenas de peleas y crear los universos de la Marvel. Tuvimos profesionales en Londres que tenían 30 años haciendo efectos especiales. Venían al set a enseñarme diferentes formas de hacer explosiones digitales” (ríe).

Sus tres largometrajes –Somersault, Lore y Berlin Syndrome– están protagonizados por mujeres retadoras. Sobre esto le sobra experiencia al personaje central de Black Widow, la espía Natasha Romanoff, alias Viuda Negra (Scarlett Johansson), cuyos orígenes se exploran en este nuevo capítulo de la saga de Los Vengadores. Natasha y su hermana Yelena (Florence Pugh) proceden de un clan cero convencional. Sus parientes son impostores por decir lo menos. “Esto fue interesante por la manera en que rompimos los roles tradicionales de madre, padre, hermana e hija. Buscamos en las comedias de situación estadounidense elementos de juicio y sobre ellos reflexionamos. También miramos las fracturas, las penas y los patrones que se desarrollan en cualquier familia normal.

Los padres de Natasha son unos perpetradores. Deberían proteger a sus dos hijas, que son las personas a las que más deberían amar. Es cuando Natasha se da cuenta que no puede confiar en nadie porque toda su estructura de vida le fue arrebatada desde pequeña”. La ausencia de una familia que la acompañara hizo que Natasha usara la amargura como una coraza. Para nivelar esa realidad, Cate Shortland agrega comedia, aventuras y acción. “No quería hacer un documental, quería hacer un filme sobre la sobrevivencia y sobre los fantasmas del pasado que toman el control de tu vida. Queríamos que el filme fuera divertido, especialmente ahora que tanta gente ha pasado momentos tan duros a causa del coronavirus. Fue grandioso saber que creamos algo donde podían sumergirse y obtener un alivio de vuelta. Me gustaría hacerlo de nuevo”.

En su opinión, Viuda Negra le aporta a la Marvel un personaje fuerte. “Su heroísmo no es el de una súper humana. Ella no se siente particularmente importante. Representa a nuestros miedos y vulnerabilidades. Representa a los que no son escuchados. Pronto me di cuenta de que debía honrar lo que se había hecho antes sobre este personaje, pero que además era libre de tomarla para mi propio viaje y eso fue grandioso. Lo que me liberó es que siempre escribo una historia detrás de cada personaje. Es algo que hago siempre en mis películas. Fui a Londres y conversé con una joven rusa a quien senté en mi cocina. Le pregunté sobre su niñez en la ex Unión Soviética. Ella me regaló poemas y canciones que se las entregué a los actores y desde allí comenzamos a construir. Todo eso nos permitió experimentar y crear la película que queríamos hacer.

Scarlett Johansson y Florence Pugh. Cortesía de Marvel

Lo bueno de trabajar con Marvel es que te permite estos procesos”. A Shortland le encanta esa combinación entre soledad y agresividad que transmite Viuda Negra. “Es realmente bella y melancólica. Es genial ser héroe, aunque no debe ser fácil. Ella está aislada, debe ser fuerte para todos, pero no sabe de relacionarse, de tener amistades. Ella comienza sola en la película. Eso nos permitió verla como un ser humano. Fue su relación con esta familia tan lamentable lo que le permitió reconstruirse de nuevo y preguntarse sobre cuáles eran sus ideales cuando era niña. Esto le permitió perdonar a su pasado y la ayudó a ser mejor persona. No sé lo que viene para Black Widow en el futuro, pero estoy segura de que hay muchas historias que pueden ser contadas y lo interesante es que pueden ocurrir alrededor del mundo”.

La cineasta solo tiene palabras elogiosas para Johansson. Su primer encuentro con la estrella fue a través de zoom. La realizadora estaba en Australia y Scarlett en Nueva York. “Desarrollamos una confianza mutua inmediata. Yo al principio no sabía del todo si iba a poder hacer esta película. Trabajamos juntas para hacerla posible. Esa relación se mantuvo sólida y abierta durante el resto del filme. Una diferencia positiva es que Scarlett produce Black Widow, así que entre las dos defendíamos lo que pensábamos fuera necesario. Si alguna veía algo en el guion que ameritaba ser cambiado podía decirlo al estudio en nombre de ambas. Fue una verdadera compañera en el set”. En este momento comparte un recuerdo entre Johansson y su colega Florence Pugh. Escoge la escena cuando de adultas se encuentran.

“Ambas están peleando y Yelena Belova apunta a Viuda Negra con un arma. Recuerdo que la miré directo a los ojos y la vi tan enfocada, tan presente, que fue formidable. Allí fue cuando todos supimos que habíamos hecho lo correcto en tenerla con nosotros. Pugh es trabajadora y confiable. Fue divertida y meticulosa para construir su personaje. Aunque no parezca, era tímida cuando llegada a los ensayos y miraba con humildad a los otros actores. Fue muy fácil trabajar con ella porque es una máquina” (ríe).