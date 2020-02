Los organizadores del Mobile World Congress cancelan el evento tras la marea de bajas por el coronavirus

Además, garantizó que se pondrá a trabajar para que el Mobile del 2021 sea una realidad en Barcelona, donde tiene firmada su vinculación hasta el año 2023. Queda por saber si GSMA tendrá que asumir los costes de las posibles indemnizaciones que reclamen las empresas que sí que iban a a asistir (las aseguradoras no cubren contingencias por enfermedades infecciosas si no hay declarada una alerta sanitaria) ya que las que declinaron asistir asumen el perjuicio económico.

No obstante, GSMA quiso remarcar que la decisión no tiene nada que ver con la ciudad de Barcelona –de la que destaca su “ambiente seguro y saludable”– y sí con “la preocupación global por el brote de coronavirus”.

