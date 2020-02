Los organizadores del Mobile de Barcelona se plantearon reducir y posponer el evento antes que cancelarlo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , por su parte, ha querido resaltar que “en Barcelona no hay situación de alarma sanitaria, Barcelona es una ciudad segura “, y ha calificado de hecho “imprevisible” la cancelación del evento tecnológico. Pese a constatar las pérdidas económicas por la cancelación, Colau ha asegurado que el momento actual no es malo y cree que es necesario trabajar ya para que la siguiente edición del Mobile sea un éxito.

You May Also Like