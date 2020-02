Vegni no esconde que “es cierto que la preocupación es grande, complicada”, pero “mientras el Gobierno de nuestro país no nos aconseje lo contrario, nosotros seguimos adelante, mantenemos activa toda la organización “.

Vegni reconoció antes de la salida de la segunda etapa del Tour de los Emirato s, que también gestiona RCS, que existe preocupación porque “el coronavirus es un problema que va más allá del deporte, aunque aseguró que “de momento no hay que tomar medidas drásticas , ya que no tenemos comunicación del CONI ni del Gobierno italiano, por lo tanto seguimos adelante con lo previsto”, declaró en micrófonos de Eurosport.

