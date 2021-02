Los odontólogos alertan de que usar mascarilla ha modificado la higiene bucodental

La profesora también apunta a que el uso de mascarillas ha modificado los hábitos de higiene bucodental o de ingesta de líquidos, aunque, con los conocimientos actuales, subraya, “podemos concluir que las mascarillas, per se, no son responsables de la aparición de las patologías bucodentales “, pero llama a la importancia de mantener la salud bucodental , a la que contribuye el cepillado de dientes y la hidratación.

You May Also Like