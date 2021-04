los números que avalan el talento de Zidane en el banquillo tras años cuestionado

El galo se fue del Real Madrid en 2018 mitad por desgaste personal, mitad por no tener que afrontar la renovación necesaria, pero cuando Florentino Pérez lo llamó, no lo dudó y volvió. En su primer año completo, con un equipo con muchas carencias, logró ganar la Liga y la Supercopa . Era un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, con Gareth Bale ya lejísimos de su mejor versión, Isco fuera de forma y varios jugadores clave ya muy veteranos como Luka Modric y Marcelo. Además, los jóvenes fichajes como Vinícius y Rodrygo estaban aún muy verdes y las lesiones asolaron a la que debía ser su estrella, Eden Hazard. El galo cambió radicalmente la filosofía del equipo, y los madridistas pasaron de ser un equipo que iba al cuerpo a cuerpo a ganar los partidos gracias a su talentoso centro del campo, a dominar con la posesión y a encajar pocos goles.

