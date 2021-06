Los números de PPC y las pérdidas de Panamá

De nada sirve llorar sobre la leche derramada, pero sí tiene un impacto en la toma de decisiones, en hacer el cálculo de lo que representaría los próximos 25 años de la concesión de PPC. Por si acaso has estado en un retiro espiritual, en un submarino o probando la nave espacial de Jeff Bezos, debes haber enfrentado la saturación mediática de las cuñas de PPC. Según lo divulgado, tanto por el gobierno nacional, como por la empresa, los próximos 25 años producirán al país rentas directas por unos 800 millones de dólares, de la siguiente forma: 7 millones de canon anual fijo, y 24 millones de dólares por el manejo de contenedores (12 dólares por cada contenedor). Eso da 775 millones, y me imagino que redondearon los 800 millones, pero les acepto la cifra.

You May Also Like