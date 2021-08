los nuevos trajes espaciales de la NASA se retrasan

A través de un tuit se ha ofrecido llevar a cabo los trajes que están siendo un inconveniente para la NASA, “SpaceX podría hacerlos si fuera necesario” contestó Elon Musk a un periodista en Twitter . La compañía parece ser que no tiene ningún traje espacial que sea apto para caminar por la Luna, no obstante, Musk comentaba en la misma red social que “parece que hay demasiados cocineros en la cocina” porque la NASA está trabajando con 27 proveedores para hacer los componentes de los trajes.

La Oficina del Inspector General de la NASA ha confirmado que la agencia espacial no volverá a enviar humanos a la Luna para 2024 como se había previsto en el programa ‘Artemisa’, generado por la administración de Donald Trump, pero ¿cuál es el inconveniente que no permite hacer este viaje?

