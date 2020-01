Los nuevos rostros del Salón del Rock & Roll

A estas leyendas de la música se les une la banda de techno pop Depeche Mode y el grupo de rock industrial Nine Inch Nails, junto a los roqueros de los 70, The Doobie Brothers y la banda inglesa T-Rex.

La ícono del pop Whitney Houston y el rapero The Notorious B.I.G. están entre los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll de este año, anunció la institución.

