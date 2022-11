Los novios que se hicieron virales en un desfile patrio: ‘Lo hice para enamorarla más’

Él se llama Guillermo Morales. Ella, Sara Jiménez. Son los dos jóvenes de la Banda Centenario Internacional, cuyo gesto de amor se volvió viral en las redes sociales durante fechas patrias. Tienen un año de novios.

El jueves 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, celebraban su aniversario y a Guillermo se le ocurrió la idea de darle flores a Sara durante un desfile.

“Estaba en una práctica de la banda, estaba sentado y pensé: ‘cae 4 de noviembre, nuestro aniversario’, no me iba a dar tiempo de salir ni nada. Se me ocurrió la idea de las flores y le pregunté a ella si le gustaban las flores. Ella me respondió que sí”.

Guillermo habló con algunos compañeros de la banda para contarles su plan. Horas antes de que desfilaran, ellos le preguntaron si el acto se iba hacer y él: “sí, claro”. Con ayuda de ellos, el 4 de noviembre, en pleno desfile patrio en calle 50, Guillermo le llevó un arreglo de flores a su novia Sara y se arrodilló delante de todos. El gesto fue grabado en un video que fue compartido en Tiktok y que se hizo viral. El video fue publicado por Carlos Ochoa, amigo de la infancia de Guillermo.

