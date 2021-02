Los New York Mets siguen dando ejemplo y despiden a un entrenador al que tres mujeres denunciaron por acoso

Según The Athletic, Ryan Ellis, entrenador de bateo, fue acusado por tres mujeres y la franquicia no ha dudado en tomar medidas drásticas y seguir dando ejemplo. Las víctimas del acoso fueron trabajadoras de los Mets y admitieron tener que soportar comentarios del tipo “me quedo mirándote el culo todo el tiempo. Si sólo tuviese 15 minutos a solas contigo…” .

Los New York Mets de la MLB de béisbol norteamericano no están dispuestos a permitir que sus empleados crucen ninguna línea prohibida en cuanto a conductas sociales. El conjunto de la Gran Manzana despidió recientemente a su nuevo general manager a los pocos días de su fichaje al conocerse que había acosado a una periodista en el pasado , y ahora hace lo propio con un entrenador de la organización por acosar a tres mujeres.

