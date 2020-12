Los múltiples beneficios que ofrece HUAWEI a los desarrolladores con HMS Core

Si tu aplicativo es de descarga gratuita la plataforma no te generará ningún tipo de cobro por subirlo ni por usar las herramientas de desarrollo del propio ecosistema. Además, las apps de pago también tienen un beneficio de entrada en AppGallery en donde el primer año no se realizan cobros de comisiones, permitiendo al desarrollador poder tener a su disposición todo el ingreso que la app genera en su crecimiento

