Los motivos por los que no se señaló ninguno de los penaltis sobre Varane

Más tarde, el Real Madrid se quejaría de un claro agarrón dentro del área de Rakitic también a Varane , apenas dos minutos después. Sin embargo, en esta ocasión es más evidente por qué no se señala la pena máxima, ni tampoco por el agarrón del croata, pocos minutos antes. En toda esta temporada, y como pudimos ver en la jornada pasada en el Real Sociedad – FC Barcelona, los árbitros no pitan los agarrones dentro del área , a excepción de dos condiciones: que el jugador se encuentre en clara disputa por el balón y que la acción sea agresiva . Por lo tanto, como ninguno de los dos criterios fueron cumplidos, el árbitro canario decidió dejar seguir el juego.

