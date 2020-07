Los motivos por los que la copa menstrual es la mejor aliada para las vacaciones de verano

Nuestra menstruación tiene la capacidad de sorprendernos cuando menos la esperamos. Da igual que sea regular desde hace 10 años que, si no hay método anticonceptivo de por medio, sabrá ingeniárselas para venir con nosotras de vacaciones y, con un poco de mala suerte, hacerlo en el peor momento de todos (¡estrenar bikini blanco!). Conscientes de su inoportunidad, la mayoría preferimos llevar en la maleta un alijo de compresas, tampones, salvaslips y ropa interior específica, por si las moscas, aunque ello conlleve perder espacio para otro conjunto, sandalias de repuesto o la toalla de baño. Pero, ¿sabías que no hace falta llevarse un arsenal para los por si acaso?

