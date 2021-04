Los motivos por los que estos parches antiojeras triunfan en Amazon y ya cuentan con más de 10.000 valoraciones

A medida que cumplimos años, el contorno de los ojos comienza a deteriorarse. Las primeras en aparecer son las temidas ojeras, que, con un ligero tono morado nos aportan esa sensación de cansancio extra que, además, tiende a empeorar con la llegada de las bolsas. Y, no, aún no están todos los signos que ayudan a envejecer nuestra mirada de forma prematura: las patas de gallo son, quizás, las últimas en llegar, pero, no por ello menos importantes, ya que eliminarlas es una misión (casi) imposible si lo hacemos en casa.

You May Also Like