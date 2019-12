Los momentos memorables del deporte en 2019

El saldo de títulos de Lionel Messi se limitó a la Liga española, que supo a poco. Pero el astro argentino volvió a ser el mejor jugador del mundo en 2019, lo cual fue reconocido con un inédito sexto Balón de Oro y el primer premio The Best de FIFA que recibió en su carrera. Este año Messi también mostró una faceta desconocida como capitán de Argentina al cuestionar a la CONMEBOL, al punto de tildarla de corrupta, por entender que su país fue perjudicado por los arbitrajes en la Copa América que organizó Brasil a mitad de año.

Estos fueron los momentos más destacados del deporte en 2019, reseñados por redactores de The Associated Press:

AP – The Associated Press • 19 Dic 2019 – 11:53 AM

You May Also Like