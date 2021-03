Los mismos Mellizos pretenden acabar su infortunio de otoño

La última ocasión que los Mellizos ganaron un duelo de postemporada fue en 2004 y no han avanzado a la siguiente ronda desde 2002. El único equipo que ha tenido que esperar más son los Marineros de Seattle, que no se clasifican a los playoffs desde 2001. Los Rojos de Cincinnati no han avanzado a la segunda ronda desde 1995, pero al menos lograron un triunfo en la postemporada de 2012.

“Tenemos un muy buen grupo ofensivo”, aseguró Baldelli. “Tenemos una alineación capaz de cualquier cosa en cualquier día. Disfruto escribir la alineación. Esperaría poder decir que llegamos a la postemporada e hicimos lo que esperábamos, pero no fue así. Pero no creo que sea disparatado que en el próximo duelo de postemporada, cuando toque, vamos a estar listos para anotar muchas carreras”.

