Los miedos Jorge Javier Vázquez afloran por el coronavirus justo un año después de su ictus

Esta semana, entre el confinamiento en su casa por el coronavirus y su labor como presentador en Telecinco, Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar pensar que, pese a todo (y todo es mucho), hacía un año su situación era bastante peor.

El 16 de marzo, el mismo día que dos décadas atrás murió su padre en quirófano durante una intervención, él era hospitalizado por un ictus que cambiaría drásticamente su vida una vez pudo recuperarse, pero cuyos miedos aún resuenan en su cabeza.

Hasta este marzo, el arropo de los suyos, un tiempo de descanso absoluto, una nueva rutina, vida más sana, tanto en el deporte como en la alimentación y un mimo especial por sí mismo habían cambiado ese pavor inicial a que el extraño presagio se cumpliera y falleciera el mismo día que su padre.

Ha sido un año donde se ha reencontrado consigo mismo, en el que ha pospuesto o cancelado proyectos para no agobiarse y tener más tiempo para “el aburrimiento”, como le espetó el otro día a Lydia Lozano cuando ella habló del optimismo con el que afrontar la pandemia.

“En casa no se tiene que estar continuamente haciendo cosas. También hay que aburrirse. Es maravilloso aburrirse. No tener que hacer nada. Confinarse. Y nada. No hay que ser productivo siempre: no hay que estar leyendo, viendo una serie, pintando. No: aburrirse”, dijo el periodista, que en julio cumplirá 50 años.

Y sin embargo, con la visita de un experto a plató, a Jorge Javier Vázquez los nervios le pudieron y se le vio ese temor de lo incontestable. El reputado doctor Jesús Sánchez Martos intervino en Sálvame diario para hablarles a los teleespectadores sobre el Covid-19.

Y en un momento dado comenzó a hablar sobre los pacientes de riesgo, entre los que se encuentran las personas mayores, las inmunodepresivas o quienes padecen cáncer o patologías cardíacas. En este último grupo se encuentra el catalán y por eso el médico se giró hacia él, descubriéndoselo.

“Tienes el mismo riesgo de contagio que una persona mayor. Eres de riesgo medio”, le desveló en directo, haciendo que por la mente de Jorge Javier pasasen los cuatro stent que le pusieron los doctores hace un año, tres en la cabeza y uno en una de las venas que arriba en el corazón.

Por supuesto, los consejos son los que se están dando cada día: ahora lo que debe hacer es lavarse las manos con fruición y asiduidad y recluirse en su casa, en vez de estar presentando no uno, sino varios espacios de Mediaset, entre los que destacan Supervivientes o el propio Sálvame.

Por lo menos ha vuelto a cancelar la gira, que ya estaba en curso, de su obra de teatro, Desmontando a Séneca, proyecto que el 2019 también truncó. Y a pesar del miedo, su idea es seguir los protocolos que están imponiendo y no exponerse indebidamente al virus.

Por ello ya los programas de Telecinco se graban sin público, aunque es cierto que muchos de los contertulios asisten presencialmente y eso inquieta al presentador, dado que fue en diciembre la última vez que pasó por el quirófano. Sea como fuere y se tomen las medidas que se tomen, Jorge Javier Vázquez sabe que está rodeado de grandes apoyos, desde compañeros de trabajo a su familia o a su ex, Paco, con quien retomó la amistad.