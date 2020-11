Los miedos de Catherine McDonnell, mujer de Pau Gasol, antes de dar a luz a su bebé: “Estaba sobrepasada”

No obstante, tras exponer sus miedos, la esposa del deportista ha recomendado una plataforma en la que padres y madres primerizos comparten sus dudas. En ella resolvió algunas cuestiones relacionadas con el parto y la pandemia. “Así pudimos conocer las reglas sobre el coronavirus, como que solo podías llevar a una persona contigo, que no se permitían visitas, ni entrar y salir de la habitación”, rezan las últimas líneas, las cuales sus seguidores han aplaudido por ser de gran ayuda para quienes necesitan prepararse para ser madres y padres.

La influencer de 29 años se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo vivió su parto. “A veces aún no me puedo creer que ella esté aquí. Recuerdo que antes de tener a Ellie estaba realmente nerviosa sobre el parto. Como madre primeriza sentía que había demasiadas incógnitas y un millón de preguntas”, explica en su último post de Instagram.

