¿Los Mets irían por este as si deGrom firma en otro lado?

¿En dónde pondrán la mira los Mets si no son capaces de firmar al dos veces ganador del Cy Young, Jacob deGrom? De acuerdo con Mike Puma del New York Post, el club estaría considerando al actual Cy Young de la Liga Americana, Justin Verlander. Y según informó el mismo domingo Ken Rosenthal para The Athletic, el equipo de Queens tuvo una reunión vía Zoom con Verlander.

