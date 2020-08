Los Metro Bus transportarán a 45 pasajeros desde este 24 de agosto

Por último, la empresa detalló que los domingos de cuarentena total los servicios troncales, complementarios y sólo la ruta corredor de Pacora operarán de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 12:00 a.m.

Mientras que el resto de las rutas corredores se mantendrá operando de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y luego se retomarán esos servicios de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

El horario de operaciones para las rutas troncales, complementarias y la ruta de Corredor S420 de Pacora se mantendrá de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 12:00 a.m.

