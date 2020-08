Los Metro Bus permitirán más pasajeros: 45 por unidad

El resto de las rutas de corredores operarán de 4:00 a.m. a 8:00 a.m., y luego se retomarán estos servicios de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. La empresa recomienda a los usuarios que, si deben salir de casa a realizar sus compras o diligencias, lo hagan en horas de menor circulación de personas y no en horas pico.

Así lo informó la empresa Mi Bus y detalló que será obligatorio que los usuarios utilicen la mascarilla y no hablen durante el trayecto. Los únicos asientos que no podrán utilizarse son los que están detrás del operador, que están marcados con una “X” roja.

