Los mercenarios y la libre determinación del pueblo haitiano

En tal sentido, es importante resaltar los esfuerzos de las Naciones Unidas que, mediante la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aborda éstas y otras cuestiones. Lamentablemente, esta Convención de 1989 y que entró en vigor en 2001, cuenta con solamente 37 Estados parte. La República de Panamá no ha firmado ni ratificado la Convención. Igualmente, Panamá, a la fecha, no cuenta con legislación alguna sobre el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Ante la coyuntura actual y el hecho de que en el pasado se ha reportado que existen un número plural de mercenarios panameños que presuntamente fueron reclutados y entrenados en Panamá y que participaron en la perpetración de atrocidades en Yemen, se hace necesario que el Gobierno Nacional considere la participación de nuestro país en la Convención sobre mercenarios y evalúe la necesidad de regular la temática dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno.

You May Also Like