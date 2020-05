Los mercados petroleros tienen un problema de sincronización

El acuerdo quizá tampoco sea suficiente para lograr la sincronización con la baja de la demanda en mayo, sobre todo porque los recortes en sí son menos significativos de lo que da a entender el anuncio. Es posible que no todas las partes del acuerdo, que son más de veinte, lo cumplan. Por si fuera poco, Arabia Saudita, Rusia y otros integrantes del grupo no convinieron en reducir la producción con respecto a los niveles de febrero, sino con respecto a una cifra más elevada. En consecuencia, el recorte total, en comparación con febrero de este año, es más bien de alrededor de 7,5 millones de barriles al día, según la empresa de investigación Bernstein.

La presión sobre el mercado global es menos extrema, aunque no totalmente distinta. El 12 de abril, la OPEP y sus aliados se comprometieron a frenar el ritmo de producción dejando de producir 9,7 millones de barriles al día en mayo y junio, el mayor recorte de la historia. Por desgracia, el acuerdo no se concretó a tiempo para lidiar con la implosión de la demanda en abril. La Agencia Internacional de la Energía espera que la demanda de petróleo caiga 29 millones de barriles al día este mes , en comparación con abril de 2019, el equivalente a un tercio de la oferta global.

Ahora que los gobiernos se encuentran concentrados en contener la propagación de la COVID-19, la demanda de petróleo ha bajado con más rapidez y hasta niveles más bajos que nunca antes en la historia. La producción no reaccionó en sincronía para bajar el ritmo, por lo que los tanques de almacenamiento se han ido llenando. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados anunciaron este mes un acuerdo histórico para reducir la producción. El 20 de abril, el presidente Donald Trump anunció que es posible que el gobierno estadounidense compre hasta 75 millones de barriles de crudo para la reserva estratégica de Estados Unidos. Por desgracia, no es muy probable que la producción baje con suficiente rapidez para equilibrar los mercados en mayo, junio, o incluso más adelante este verano. Conforme aumenten los inventarios de crudo, también aumentará la presión sobre el mercado.

You May Also Like