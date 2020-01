Los mercaderes del arte

Para el que no esté enterado, Bárcenas maneja varios negocios. No solo tiene a la agencia de publicidad BB&M; -una de las de mayor facturación-, sino que también posee una mueblería (BBK); un megamercado (Pricesmart), y una tienda de zapatos (Payless ShoeSource).

De Antonio Alvarado, de Trujillo, de Chong Neto, de Sinclair… ¡You name it!

No, porque me gusta. Pero tampoco le compro a todo el mundo.

300. No compro otra cosa que no sean óleos, porque lo otro se llena de hongos.

A Rafael Boli Bárcenas, sin embargo, el asunto parece tenerlo sin cuidado. Hace muchos años, Boli tuvo como socio a Juan Carlos Marcos, un pintor argentino que le fue enseñando el camino. “Una vez que aprendí de Marcos me empezó a gustar”, cuenta. De eso hace 33 años. Hoy -según sus palabras- las paredes de su casa no necesitan washes ; “los cuadros hacen mi ambiente”.

Por esto los nombres de los compradores no emergen fácilmente. Cuando alguno se filtra, entonces no quieren soltar los datos sobre el 1valor de la colección o sobre la cantidad de obras de arte que poseen..

