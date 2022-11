Los memes de la paliza de España a Costa Rica en el primer partido del Mundial de Qatar

Keylor Navas fue el gran señalado, pues el portero no estuvo acertando en varios de los goles del combinado español. No obstante, las redes también se llenaron de memes dirigidos al equipo vencedor y a su seleccionador.

No hubo sorpresa en el segundo partido del Grupo E, pues tras la derrota de Alemania ante Japón, la selección española de Luis Enrique no titubeó ante la débil Costa Rica. Siete goles endosó La Roja al equipo comandado por Keylor Navas, el resultado más abultado de esta edición de Qatar 2022 hasta el momento, que ha inspirado muchos memes virales en redes.

You May Also Like