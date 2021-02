los mejores productos ‘beauty’… ¡y un regalo para cuidar tu mente!

Uno de los objetivos que nos hemos propuesto este año es aprender a dedicarnos unos minutos para mimarnos ya sea a través de un masaje de pies antes de irnos a dormir o de una rutina facial completa que nos ayude a lucir un rostro impecable. Además, estas acciones nos ayudarán a relajarnos, a descansar nuestra mente y a desconectar del día a día , cuando apenas tenemos tiempo para nosotros mismos. Y es que cuidar de nuestra psique es tanto o más fundamental que el cuerpo. O acaso no has oído aquello de “mens sana in corpore sano”… o, mejor dicho, ¡beauty!

