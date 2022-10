los mejores móviles Android de 200 euros

Realme aglutina sus propuestas más económicas en la serie C y en sus dispositivos Narzo. No obstante , merece la pena aprovechar que el Realme 9 5G (no confundir con su variante 4G), en su versión de 4 GB + 64 GB, cuesta ahora 199,99 euros , 60 euros menos que cuando se lanzó en mayo. Con la conectividad propiciada por el procesador Snapdragon 695 5G como mayor aliciente, se caracteriza por la pantalla con fluidez de 120 Hz, la batería de 5.000 mAh y la cámara principal de 50 MP. Como probó 20Bits, resulta apetecible, si bien el Realme 9 con 4G le gana en prestaciones generales y seducción.

