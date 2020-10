Los mejores magos de la historia

Canadiense de nacimiento, vivió la magia desde que era pequeño, y es que su padre le enseñó su primer juego a los cinco años. Vernon estudió el arte de la manipulación y las trampas en los juegos de cartas que aparecían en un libro titulado The Expert at the Card Table, cuyas enseñanzas mostraba a la comunidad mágica. Desarrolló también sus propias teorías y creó infinidad de juegos que han sido estudiados y versionados por magos de todo el mundo . El conocido como El Triunfo es uno de los más conocidos.

