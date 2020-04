Los mejores líderes son los versátiles

La tercera estrategia es el desarrollo personal: volverse una persona más redondeada. Esto involucra ser consciente y abierto a comportamientos o habilidades opuestas y no cegarnos con nuestras fortalezas. Los líderes versátiles muestran un patrón de salir de lo familiar y confortable, a menudo intencionalmente. Sus contrapartes menos versátiles, por el contrario, suelen tener una visión rígida y angosta de sí mismos como un tipo particular de persona, y pensar que las perspectivas y comportamientos opuestos deberían ser evitados, en lugar de experimentar y aprender de ellos. Un enfoque útil es de invitar periódicamente a almorzar o tomar un café a colegas con diferentes habilidades y perspectivas. Trate de ver las cosas desde su punto de vista y entender la forma en que piensan. Incluso podría preguntarles qué están leyendo y cómo aprenden, e integrar algunos de esos ejemplos en su rutina.

La segunda estrategia es la retroalimentación constante. Es crucial obtener aportes acerca de la efectividad de su comportamiento. Los líderes versátiles no sólo responden bien al cambio. También modifican su comportamiento en respuesta a las críticas constructivas. Una forma simple de obtener esta retroalimentación consiste en hacerle a colegas de confianza las preguntas recomendadas por el consultor directivo Peter Drucker: “¿Qué debería detener, iniciar y seguir haciendo para ser más efectivo?” Un enfoque más involucrado y sistemático sería contestar una evaluación de personalidad o de fortalezas, y darle seguimiento con los demás, preguntando “¿Qué tal me ves en el uso de estas fortalezas específicas? ¿Tiendo a exagerarlas?

