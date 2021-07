Los mejores celulares 2021. Mejores teléfonos celulares por precio y más

(Crédito: Juan Garzon / CNN)

(CNN Español) – Comprar un celular no es fácil, al menos considerando que lo ideal es comprar el mejor para cada uno de nosotros porque no todos tenemos las mismas necesidades, ni le damos el mismo uso, ni podemos pagar el mismo precio, ni tenemos las mismas preferencias. Sin embargo, aquí recopilo los mejores celulares Android de 2021, teniendo en cuenta estos aspectos para ayudarte a determinar cuál podría ser mejor opción para ti.

Galaxy S21 Ultra: lo mejor de lo mejor

El Galaxy S21 Ultra es el actual líder del mercado, ofreciendo no solo un diseño elegante, excelentes especificaciones o características, unas de las mejores cámaras que puedes encontrar en el mercado y un montón de funciones que le permiten sacarle provecho a Android.

Este celular tiene una hermosa pantalla, un cuerpo que es resistente al agua (IP68), su procesador Snapdragon 888 (o Exynos 2100), con 12 GB o 16 GB de RAM, ofrece una experiencia muy fluida y es el primer celular de la serie Galaxy S que es compatible con un S Pen, el stylus de Samsung.

El Galaxy S21 Ultra también tiene una gran batería de 5.000mAh, que se ofrece buena durabilidad (suficiente para un día completo de uso en la mayoría de casos), se puede cargar de manera inalámbrica si no tienes un cable y también permite cargar otros dispositivos de la misma manera.

Además, este celular tiene el mejor zoom que he probado gracias a que tiene doble telefoto para hacer zoom óptico 3X o 10X y las otras cámaras son excelentes, aunque a veces un poco lentas para capturar los rostros de niños o personas que se mueven con facilidad. En cuanto a la grabación de video, el Galaxy S21 Ultra no decepciona.

Los puntos débiles del Galaxy S21 Ultra están en que ya no cuenta con una ranura microSD (algo que han incluido esta clase de celulares por múltiples generaciones), es grande y pesado, su S Pen se vende por separado y no se almacena en su cuerpo, ya no tiene MST (para realizar pagos móviles sin NFC) y es un celular caro.

En general, el Galaxy S21 Ultra ofrece un gran balance que es difícil de vencer en la actualidad y su amplia disponibilidad alrededor del mundo también significa una ventaja.

Galaxy S21 / Galaxy S21 Plus: Mejor balance

Si no quieres o puedes gastar tanto dinero para comprar el Galaxy S21 Ultra, el Galaxy S21 es probablemente la mejor opción que tienes porque ofrece muchas de las cosas de ese teléfono a un menor precio.

De cierta manera, el Galaxy S21 ofrece un mejor balance de todo lo que ofrece y su precio, y, por eso, debería ser en muchas ocasiones la primera opción para considerar para la mayoría de personas que quieren un celular Android y no quieren necesariamente lo mejor de lo mejor sin importar su costo.

Claro, el Galaxy S21 tiene cámaras que no cuentan con el gran zoom del Galaxy S21 Ultra y las cámaras se quedan un poco atrás de en situaciones con poca luz y la cámara principal no ofrece la misma alta resolución máxima.

Lo bueno es que es un celular más cómodo de utilizar con una sola mano y, en general, ofrece la misma experiencia general del Galaxy S21 Ultra, aunque cuando usas muchas apps y/o haces muchas cosas a la vez, se podría notar un poco de diferencia de rendimiento por la diferencia de memoria RAM.

Por otra parte, el Galaxy S21 Plus puede funcionar como una clase de punto medio entre el S21 Ultra y el S21, pero a diferencia de sus predecesores esta generación está más cerca del S21 más barato porque cuenta con exactamente las mismas especificaciones, tan solo en un tamaño más grande, con un poco más de batería, UWB (si te importa) y un precio un poco más alto.

OnePlus 9 Pro: la mejor alternativa

Año tras año, OnePlus logra competir con los mejores del mercado a un precio inferior y una experiencia prácticamente pura de Android. Sin embargo, año tras año el precio de su mejor teléfono, el OnePlus 9 Pro, sigue subiendo y lo colocan en un lugar difícil porque a pesar de ofrecer un gran paquete, los celulares de OnePlus no ofrecen tantas funciones como otro ni tampoco un soporte tan amplio, como por ejemplo puede ofrece Samsung. Además, sus celulares se venden en muchos menos mercados.

A pesar de esto, el OnePlus 9 Pro es un gran celular que ofrece especificaciones de primera categoría (procesador Snapdragon 888 y 8 o 12 GB de RAM), una de las cargas más rápidas que se pueden encontrar en un celular (tanto por cable con 65W como de manera inalámbrica con 50W), buenas cámaras (un poco por debajo que las del S21 Ultra), resistencia al agua y carga inalámbrica con carga reversible.

El diseño puede ser algo cuestionable para muchos, aunque la experiencia general es buena, el software también ha presentado un poco más errores que de costumbre y su duración de batería se queda corta de lo esperado para su tamaño de 4.500 mAh, a pesar de tener una pantalla 2K con tasa de actualización de 120 Hz.

Oppo Find X3 Pro: Otra gran alternativa

El Oppo Find X3 Pro es un celular muy parecido al OnePlus 9 Pro, pero considero que su diseño es más atractivo y una duración de batería un poco superior a pesar de tener la misma capacidad.

Esto significa que el desempeño general del celular es excelente gracias a sus especificaciones de primera categoría (procesador Snapdragon 888 y 8, 12 o 16 GB de RAM), se siente un poco más como en la mano que el OnePlus 9 Pro (se siente muchísimo mejor que el Galaxy S21 Ultra) y su batería puede durar todo el día laboral.

Además, el Oppo Find X3 Pro tiene la misma carga rápida de 65W a través de cable que el OnePlus 9 Pro y, aunque no tiene la carga inalámbrica de 50W, tiene una compatibilidad de carga rápida de 30W de esta manera.

El Oppo Find X3 Pro también tiene la primera cámara microscópica en un celular que resulta divertida de utilizar, aunque su necesidad de uso puede ser cuestionable. Además, aunque sus cámaras ofrecen buenos resultados, no son tan consistentes como las del OnePlus 9 Pro.

Más allá de esa irregularidad a través de los diferentes lentes de las cámaras, el Oppo Find X3 Pro captura un poco más rápido las fotos que el OnePlus 9 Pro y el Galaxy S21 Ultra en muchas ocasiones.

Sin embargo, el Oppo Find X3 Pro no está disponible en tantos mercados como el Galaxy S21 Ultra y no está disponible tampoco en los mismos mercados que el OnePlus 9 Pro. Además, su precio sugerido no es muy diferente al del Galaxy S21 Ultra, así que hace que sea difícil elegirlo en vez del celular de Samsung.

Galaxy Note 20 Ultra: el mejor con Stylus

El Galaxy Note 20 Ultra no es un celular tan actualizado como los anteriores mencionados porque este celular fue presentado en 2020, pero como este año Samsung no presentará un nuevo Galaxy Note, y fue tan bueno, este celular sigue sobresaliendo sin muchos problemas en el mercado.

El Note 20 Ultra tiene un diseño atractivo, un desempeño (Snapdragon 865+ o Exynos 990 con 12GB de RA, auqnue en algunos mercados hay de 8GB)que en el uso general no se diferencia mucho del Galaxy S21 Ultra y es uno de los celulares más completos que puedes comprar.

Además, el Galaxy Note 20 Ultra tiene el mejor Stylus que se puede encontrar en un celular y aunque el Galaxy S21 Ultra ofrece por primera vez compatibilidad con el Stylus de Samsung, ese celular no lo puede almacenar directamente en su cuerpo y lo hace mucho más inconveniente. En el mejor de los casos se puede almacenar en un cubierta o forro, pero esto hace que el celular sea aún más grueso, grande y pesado de lo que ya lo es.

Las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra sí son inferiores que las del Galaxy S21 Ultra, pero las diferentes en el uso regular no son muchas porque los resultados que logra son buenos o excelentes. La diferencia más clara en el uso tradicional está en el zoom, ya que no tiene dos telefotos que le permiten tomar mejores fotos con zoom 3X, 10X o más. Sin embargo, con zoom 5X el Galaxy Note 20 Ultra gana generalmente porque ese zoom es óptico y no digital como en el S21 Ultra.

En cuanto a la duración de batería, el Galaxy Note 20 Ultra ofrece una duración confiable a pesar de ser un poco más corta que la del Galaxy S21 Ultra, pero su precio también es inferior y dependiendo del país la diferencia puede llegar a ser considerable.

Pixel 5: el mejor que Google quiere mostrar a Android

El Pixel 5 no es un celular tan de alta gama como los otros mencionados porque no tiene un procesador de ese calibre, sino que tiene un procesador un poco inferior (Snapdraton 765G).

En el uso general se nota la diferencia, pero creo que igual la mayoría de personas no deberían tener muchas quejas al respecto.

Al igual que los Galaxy S21, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro y el Galaxy Note 20 Ultra, el Pixel 5 es resistente al agua con la certificación IP68, se puede cargar inalámbricamente y ofrece carga inalámbrica reversible.

La principal diferenciación está en que es uno de los primeros celulares Android (si no el primero) en actualizarse a cada nueva generación de Android (inclusive para puede ejecutar Android 12) y recibe también algunas funciones exclusivas que Google ha desarrollado para esta clase de celular y que aveces llegan meses o años después a otros celulares.

Además, el Pixel 5 es un celular compacto al tener una pantalla de solo 6 pulgadas y al igual que los otros Pixel puede almacenar fotos y videos gratis en Google Photos en alta calidad, algo que ya no pueden disfrutar otros celulares en el mercado.

En cuanto a las fotos, el Pixel 5 es sin duda uno de los mejores celulares para tomar fotos regulares en el mercado y sobretodo fotos retrato. Inclusive, en la mayoría de casos obtengo con mayor frecuencia mejores resultados en fotos regulares con este celular que con cualquier otro. En video, el Galaxy S21 Ultra, Note 20 Ultra y hasta el OnePlus 9 Pro logran mejores resultados.

La duración de batería es adecuada y su precio sugerido de US$ 699 lo hacen inferior al de los otros celulares mencionados.

Pixel 4a 5G: el mejor balance de precio y funcionalidad en la gama media

El Pixel 4A 5G es muy parecido al Pixel 5, pero es un celular más barato al tener un precio de hasta US$ 200 menos que el Pixel 5.

Los principales sacrificios para esto llegan a través de una memoria RAM inferior (6 GB vs. 8 GB), no se puede cargar inalámbricamente, no tiene carga inalámbrica reversible y no es resistente al agua.

Además, tiene una pantalla de 6,2 pulgadas (en vez de 6) y una batería de 3.800 mAh (en vez de 4.000 mAh).

Tanto las cámaras como el procesador es el mismo del Pixel 5, así que en el uso general no hay realmente diferencias importantes.

Pixel 4a: el mejor por su bajo precio

El Pixel 4a ha sido el mejor celular económico por ya más de un año y aunque se espera que llegue en cualquier momento una nueva versión, este sigue ofreciendo algo bueno para los pocos exigentes.

En general, este celular es adecuado desde todos los puntos de vista y tiene la mejor cámara que se puede comprar por su precio. Además, tiene los mismos beneficios de los otros Pixel. Esto significa actualizaciones rápidas, almacenamiento ilimitado de fotos y videos gratis en alta calidad, funciones exclusivas para los Pixel y también una experiencia prácticamente pura de Android.

Lo más sobresaliente del celular es sin duda su cámara, pero su precio actual de US$ 299 (precio sugerido de US$ 249) lo hacen ser muy atractivo en el mercado.

En comparación con el Pixel 4a 5G, el Pixel 4a es más compacto 5,8 pulgadas), no es compatible con redes 5G, es un poco más lento y no tiene cámara gran angular en la parte trasera, solo la principal.

Moto G Power (2020): la mejor alternativa económica

El Moto G Power es otro celular que vale la pena considerar si tiene un presupuesto muy ajustado. No es tan bueno como el Pixel 4a porque no es tan rápido y sus cámaras son inferiores, pero su precio de US$ 219 lo hacen ser más barato mientras que ofrece una experiencia decente.

Vale la pena dejar en claro que este no es el Moto G Power (2021) y creo que el 2020 es mejor porque tiene una pantalla de mejor resolución, un procesador más un poco más potente, bocinas estéreo, cámara gran angular y no tiene versión de 3 GB de RAM, sino solo de 4 GB.

Galaxy Z Fold 2: el mejor celular plegable

Los celulares plegables se postulan como el futuro de la telefonía móvil, pero aún siguen siendo muy costosos y con amplio campo para mejorar.

Teniendo esto en cuenta, considero que el Galaxy Z Fold 2 es el mejor en esta categoría al ofrecer la mejor funcionalidad y beneficio que cualquier otro en la actualidad.

Este dispositivo cumple las funciones de un celular y a la vez de un tablet. Además, trae todas las funciones principales que esperas en los mejores mejores celulares de Samsung, mientras que también integra otras nuevas para ofrecer más multitarea y continuidad entre el modo de celular y de tablet. Asimismo, la bisagra permite ajustar la pantalla en diferentes ángulos para que su cuerpo sirva como soporte para poder ver contenido en la pantalla o cuando quieres simplemente tomarte una foto o video.

Además, el celular tiene buenas especificaciones (Snapdragon 865+ y 12GB de RAM) que son muy similares a las del Galaxy Note 20 Ultra. Las cámaras no son exactamente las mismas del Galaxy Note 20 Ultra, pero los resultados son muy buenos y en muchas ocasiones no tan diferentes. Tan solo ten en cuenta que se espera pronto la nueva generación de este celular (Galaxy Z Fold 3), posiblemente el 11 de agosto.