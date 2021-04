Los médicos identifican el mejor tratamiento para la pérdida del olfato de covid-19 y… no son los esteroides

Además, puede que ni siquiera ayude. Simplemente no hay pruebas suficientes para decirlo con certeza. Si bien algunos informes de casos sugieren que los esteroides pueden ayudar a las personas a recuperar el sentido del olfato perdido por covid-19, sin un control, no está claro si estos pacientes habrían mejorado por sí mismos , como, de hecho, parece que muchos pacientes lo hacen.

Los corticosteroides también se han considerado como una opción de tratamiento, pero este medicamento no es inofensivo . Puede tener muchos efectos secundarios no deseados, como retención de líquidos, presión arterial alta y cambios de humor.

Estos medicamentos se recetan comúnmente a personas con narices congestionadas o inflamadas, pero esto no parece ser lo que está causando la disfunción olfativa en las personas contagiadas, por lo que es posible que no funcione.

