Los médicos del fútbol italiano piden no reanudar los entrenamientos; 10 jugadores dan positivo

Los médicos de la Serie A italiana de fútbol pidieron “por unanimidad” que no se reanuden los entrenamientos, después de que tres jugadores más dieran positivo este sábado y de que algunos clubes tomaran iniciativas para regresar a la actividad física.

“Los médicos de la Serie A expresan su fuerte preocupación por la salud de los empleados de los clubes en caso de que los entrenamientos y las reuniones grupales se reanuden pronto”, señalaron en un comunicado.

“De esta forma los médicos recomendamos por unanimidad no retornar a los entrenamientos hasta que haya una clara mejora de la situación de emergencia”, añadieron.

En la Fiorentina, el delantero italiano Patrick Cutrone y el defensor argentino Germán Pezzella dieron positivo este sábado por el nuevo coronavirus, además de un fisioterapeuta.

“Ellos presentaban algunos síntomas. Los tres dieron positivo. Su estado de salud es bueno y están en casa en Florencia”, señaló la entidad.

El viernes, fue el delantero serbio de la Fiorre Dusan Vlahovic el que había dado positivo.

Además el defensa de la Juventus Daniele Rugani dio positivo esta semana, así como seis futbolistas de la Sampdoria, el último Fabio Depaoli este sábado.

En total, hasta el momento son 10 jugadores de la Serie A los que han dado positivo del COVID-19.

Ellos son: Patrick Cutrone, Germán Pezzella, y Dusan Vlahovic, del Fiorentina; Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio Depaoli y Manolo Gabbiadini, de la Sampdoria; y Daniel Rugani, de la Juventus.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie

— Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020