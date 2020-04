Los médicos cubanos están muy solicitados

No obstante, países como Italia necesitan ayuda y Cuba necesita dinero en efectivo. La COVID-19 ha detenido el turismo, que representaba una gran fuente de ingreso. Las remesas provenientes de Estados Unidos disminuirán. Cuba estaba en problemas incluso antes de la pandemia: en octubre del año pasado incumplió con los pagos de deuda a sus países acreedores. Uno de ellos es Italia, que podría haber aceptado la ayuda médica como parte del pago de la deuda, comentó Rodrigo Olivares Caminal, profesor de la Universidad Queen Mary, en Londres. No está claro si todos los nuevos países anfitriones están pagando. Andorra sí, de acuerdo con su ministro de Finanzas. Por lo general, Cuba mantiene esos detalles en secreto, pero suele cobrarles más a los países ricos, afirmó John Kirk, de la Universidad Dalhouise de Nueva Escocia.

Las transacciones en las que se intercambia dinero en efectivo por médicos no son tan convenientes para los doctores. El gobierno comunista usualmente retiene tres cuartas partes de los salarios de los trabajadores de la salud, con lo cual les sigue yendo mejor de lo que les iría en su país. Muchos se quejan de las pésimas condiciones laborales. Para desalentar la deserción (o la “fuga de talentos”), los funcionarios cubanos en los países anfitriones confiscan los pasaportes de los médicos y retienen parte de su salario hasta su regreso a casa. Pero eso no siempre funciona. Estados Unidos, que cataloga ese programa como trata de personas , les ofreció la residencia permanente a los médicos cubanos en otros países entre 2006 y 2017. Más de 7000 aceptaron. El 24 de marzo, el Departamento de Estado advirtió a los países que ofrecen trabajo a médicos cubanos que presten atención a los abusos.

Cuba capacita a un número asombroso de médicos a pesar de su tamaño y economía. Aunque su población de once millones de habitantes no es joven, tiene doctores de sobra, y ahora hay más médicos disponibles de lo habitual. En los últimos dieciocho meses, 9000 se han marchado de Brasil, Bolivia, El Salvador y Ecuador, donde presidentes de izquierda han perdido el poder recientemente. De acuerdo con el Granma, el periódico de izquierda administrado por el Estado, la cantidad de galenos y enfermeros en el extranjero se redujo de más de 50.000 en 2015 a tan solo 28.000 en 2020.

Cuando la cantidad de pacientes aumenta, pero la de sanadores no, ¿a quién llamas? Esa fue la pregunta que se hizo Giulio Gallera, el ministro de salud de Lombardía, la región italiana más afectada por la COVID-19. El ejército estaba construyendo un hospital de campo con 32 camas en un estacionamiento en la comunidad de Crema, 50 kilómetros al sureste de Milán, pero ¿qué médicos lo atenderían? “Alguien me dijo: ‘Escríbele al ministro de Salud de Cuba’” , recordó Gallera. Apenas una semana después, el 22 de marzo, 52 médicos arribaron de La Habana, ondeando banderas cubanas e italianas. Los habitantes les enviaron ropa abrigadora y bicicletas para transportarse.

