Los médicos, asombrados por la rápida recuperación de Maradona

El médico del Pelusa apuntó que aún es pronto para saber cuándo abandonará la clínica. “No discutimos todavía qué sería lo mejor. Trato de verlo día a día, hay cosas que hay que esperar que siga mejorando, todavía no está al 100%, es muy pronto. Las complicaciones surgen muy pronto, las primeras 24 horas son las críticas, eso no sucedió y estamos contentos”, dijo.

You May Also Like