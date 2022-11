Los medicamentos y productos sanitarios que debemos tener en el botiquín de casa

Finalmente, pero no menos importante, ¿quién no tiene en el botiquín de casa sus básicos de la nueva normalidad casi-post-pandémica? ¡Siguen siendo muy necesarios en algunas ocasiones! Yo tengo mis mascarillas a punto, quirúrgicas y FFP2 (para usar en el transporte público, para acudir a la farmacia y a otros centros sanitarios, por si paso la infección y quiero proteger a los demás…). También dispongo de geles hidroalcohólicos en formato pequeño (para llevar en el bolso y la mochila allí donde vaya) y de algún test Covid por si las moscas (bueno, mejor dicho, por si el SARS-CoV-2). Estas rutinas de prevención que hemos incorporado aún son de gran utilidad y nos ayudan en la prevención de otros virus respiratorios, que en esta época del año van en auge.

Luego, ten a mano algún analgésico y/o antiinflamatorio que no requiera receta y que sirva para aliviar molestias y trastornos menores (dolor de cabeza, febrícula, dolor muscular agudo…). Los más habituales son el paracetamol (650mg) y el ibuprofeno (400mg). No hay que abusar de ellos, recuerda que son para un uso puntual. Como todos los medicamentos, tienen sus contraindicaciones y precauciones, por lo que recomiendo siempre consultar con un profesional de la salud en caso de dudas. Los medicamentos para edad infantil deben administrarse estrictamente bajo supervisión de su pediatra.

Otro aspecto que debes tener en cuenta es dónde guardas el botiquín. Los lugares con elevada humedad o cercanos a fuentes de calor no serían adecuados porque comprometen la estabilidad de los medicamentos (y, por tanto, su efectividad). Por tanto, guardarlos en la cocina o en el baño no es buena idea.

Empecemos por mencionar lo que no deberíamos tener: medicamentos caducados o que hayan sobrado de tratamientos anteriores . No te preocupes, es algo muy habitual que se queden en el cajón de nuestro botiquín. Pero ocupan un espacio innecesario. Con el riesgo añadido de que, algún día, nos confundamos y los tomemos sin verificar que siguen en buenas condiciones.

