Los McCann piden ayuda a compatriotas

LONDRES, Reino Unido/EFE. Gerry y Kate McCann pidieron ayer ayuda a los británicos que se alojaron en el centro vacacional de Portugal de donde desapareció su hija Madeleine pero que aún no se han puesto en contacto con la Policía inglesa. En un comunicado, los McCann señalan que cualquier información puede ser vital y resaltan que algunos británicos que estuvieron en el centro turístico aún no han hablado con las fuerzas del orden de Leicestershire, Inglaterra, donde viven los padres de Madeleine. Los padres de la niña vista por última vez el pasado 3 de mayo agradecen a todos los que se han puesto en contacto con la Policía.

