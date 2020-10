Los mayores vuelven a los hospitales

No es tan contundente el vicepresidente de SEMES, que no ve el origen en las escuelas, pues en su hospital comenzaron a detectar esta tendencia del aumento de la edad antes del inicio del curso: “Sospechamos que los mayores se tomaron en serio desde el principio esta situación y los contagios ahora más que en el ámbito del trabajo se dan en la familia, pero no creo que provengan del colegio porque empezó antes”, subraya.

You May Also Like