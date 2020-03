Los mayores cines reducen su capacidad

Los mayores cines de Norteamérica reducirán la capacidad de sus salas a la mitad por la pandemia del nuevo coronavirus para que los espectadores mantengan una “distancia social”, informaron las principales compañías este viernes.

AMC, la cadena más importante, con 8,000 pantallas en esa región, recortará sus salas un 50% desde el sábado hasta fines de abril.

“Con esta acción facilitamos la ‘distancia social’ entre espectadores que todavía quieren ver películas en una pantalla grande”, dijo Adam Aron, presidente de AMC Theatres, en un comunicado enviado a la AFP.

La audiencia tendrá un límite de 250 personas en cualquier sala, independientemente de su capacidad, bajo los “pasos agresivos a nivel nacional para proporcionar espacio adicional entre los espectadores”.

El personal desinfectará las áreas “de alto contacto”, como las boleterías, entre otras, cada hora.

Regal, con más de 7,000 pantallas, anunció medidas similares, al igual que Cineplex de Canadá.

La taquilla en tiempos de coronavirus

Datos recopilados por el portal www.boxofficemojo.com indican que la producción animada de Pixar/Disney Onward fue la más lucrativa del fin de semana al lograr 10.5 millones de dólares. En todo el mundo, Onward lleva recaudado 101.6 millones de dólares.

I Still Believe, con 9.5 millones de dólares; Bloodshot, con 9.3 millones de dólares; The Invisible Man, con 6 millones de dólares; y The Hunt, con 5.3 millones de dólares, fueron los otros títulos taquilleros de este fin de semana.